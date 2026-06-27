Соболєва з черговим розгромом вийшла в найбільший фінал у своїй кар'єрі

Анастасія Соболєва (290) вийшла в фінал турніру серії ITF W50 у польському Гданську, розгромивши у півфінальному поєдинку німкеню Міну Годзич (350).

Гра тривала рівно 1 годину і завершилася з рахунком 6:1, 6:0.

За матч Соболєва 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 4 помилки на подачі та не реалізувала обидва свої брейк-пойнти.

ITF W50, Gdansk

Гданськ, Польща, грунт

Призовий фонд: $40,000

Півфінал, 27 червня

Анастасія Соболєва (Україна) – Міна Годзич (Німеччина) 6:1, 6:0

Суперниці раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань Анастасія зіграє проти сильнішої в поєдинку між польками Веронікою Евальд (417) та Джиною Файстель (384).

Соболєва проведе найбільший із своїх 13 фіналів на рівні ITF. За попередні 12 спроб українка завоювала 8 титулів.

Нагадаємо, що на старті турніру в Гданську Соболєва впевнено перемогла місцеву спортсменку Марцеліну Подлінську (678), у другому колі розгромила латвійку Беатріс Зелтіню (516), а у чвертьфіналі не залишила шансів француженці Хлое Паке (317).