Соболєва не залишила шансів сьомій сіяній на шляху до півфіналу турніру в Гданську

Анастасія Соболєва (290) дуже впевнено вийшла у півфінал турніру серії ITF W50 у польському Гданську, розгромивши у чвертьфіналі сьому сіяну француженку Хлое Паке (317).

Поєдинок тривав 1 годину 21 хвилину і завершився з рахунком 6:1, 6:1.

За матч Соболєва 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 5 помилок на подачі та 1 брейк.

ITF W50, Gdansk

Гданськ, Польща, грунт

Призовий фонд: $40,000

Чвертьфінал, 26 червня

Анастасія Соболєва (Україна) – Хлое Паке (Франція) 6:1, 6:1

Суперниці зустрічалися двічі, українка не програвала. У півфіналі змагань Анастасія зіграє проти сильнішої в матчі між Хайбою Шейх (308, США) та Міною Годзич (350, Німеччина).

Нагадаємо, що на старті турніру в Гданську Соболєва впевнено перемогла місцеву спортсменку Марцеліну Подлінську (678), а в другому колі розгромила латвійку Беатріс Зелтіню (516).