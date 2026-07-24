Дві українські тенісистки вийшли у півфінал чемпіонату Європи U-14
Марія Кочерженко (справа) і Анна Кузнєцова
btu.org.ua
Юні українські тенісистки Марія Кочерженко та Анна Кузнєцова вийшли у півфінал чемпіонату Європи у віковій категорії U-14, який відбувається у чеському місті Мост.
Перша сіяна Кочерженко обіграла господарку змагань Крістіну Нікодімову з рахунком 7:6, 2:6, 7:6. Кузнєцова була сильнішою за болгарку Карлу Барзакову – 6:3, 5:7, 6:1.
Чемпіонат Європи, U-14
Мост, Чехія, грунт
Чвертьфінали, 24 липня
Марія Кочерженко (Україна) – Крістіна Нікодімова (Чехія) 7:6, 2:6, 7:6
Анна Кузнєцова (Україна) – Карла Барзакова (Болгарія) 6:3, 5:7, 6:1
У півфіналах Кочерженко зіграє проти швейцарки Лів Брешер, а Кузнєцова зустрінеться з естонкою Єлизаветою Анікіною.
Нагадаємо, на нещодавньому Вімблдоні Кочерженко стала фіналісткою змагань у віковій категорії U-14.