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Дві українські тенісистки вийшли у півфінал чемпіонату Європи U-14

Станіслав Матусевич — 24 липня 2026, 17:39
Дві українські тенісистки вийшли у півфінал чемпіонату Європи U-14
Марія Кочерженко (справа) і Анна Кузнєцова
btu.org.ua

Юні українські тенісистки Марія Кочерженко та Анна Кузнєцова вийшли у півфінал чемпіонату Європи у віковій категорії U-14, який відбувається у чеському місті Мост.

Перша сіяна Кочерженко обіграла господарку змагань Крістіну Нікодімову з рахунком 7:6, 2:6, 7:6. Кузнєцова була сильнішою за болгарку Карлу Барзакову – 6:3, 5:7, 6:1.

Чемпіонат Європи, U-14
Мост, Чехія, грунт
Чвертьфінали, 24 липня

Марія Кочерженко (Україна) – Крістіна Нікодімова (Чехія) 7:6, 2:6, 7:6

Анна Кузнєцова (Україна) – Карла Барзакова (Болгарія) 6:3, 5:7, 6:1

У півфіналах Кочерженко зіграє проти швейцарки Лів Брешер, а Кузнєцова зустрінеться з естонкою Єлизаветою Анікіною.

Нагадаємо, на нещодавньому Вімблдоні Кочерженко стала фіналісткою змагань у віковій категорії U-14.

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