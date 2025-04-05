Людмила Кіченок не зуміла пробитися у півфінал парних змагань у Чарльстоні

Людмила Кіченок разом з американкою Софією Кенін не змогли вийти у півфінал парного розряду турніру серії WTA 500 у Чарльстоні. У півфіналі четверті сіяні поступилися американському дуету Гейлі Баптіст/Кеті Макнеллі.

Гра тривала 1 годину 50 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(6), 7:6(2).

У першому сеті українсько-американський дует відігрався з рахунку 2:5 і мав сет-пойнт на своїй подачі на тай-брейку, однак реалізувати його не вдалося.

Друга партія була рівною, але кінцівка залишилася за Баптіст і Макнеллі.

Людмила Кіченок та Кенін за гру 3 рази подали навиліт, зробили 5 подвійних помилок та 5 брейків. На рахунку їхніх суперниць жодного ейсу, 3 помилки на подачі та 5 брейків.

Credit One Charleston Open – WTA 500

Чарльстон, США, грунт

Призовий фонд: $1,064,510

Чвертьфінал парного розряду, 5 квітня

Гейлі Баптіст/Кеті Макнеллі (США) – Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) 7:6(6), 7:6(2)

Раніше пари не зустрічалися. У півфіналі змагань Баптіст і Макнеллі зіграють проти дуету Альона Остапенко (Латвія)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія).

Минулого року сестри Кіченок в одному дуеті дійшли до фіналу турніру в Чарльстоні.

Нагадаємо, що у першому колі цьогорічних змагань Людмила Кіченок і Кенін обіграли пару Надія Кіченок (Україна)/Алділа Сутджіаді (Індонезія).