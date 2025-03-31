Калініна стартує проти американки на турнірі у Чарльстоні: визначився час
Ангеліна Калініна
Getty images
Ангеліна Калініна 31 березня проведе матч першого кола турніру серії WTA 500 в американському Чарльстоні. Українка зустрінеться з господаркою кортів Кеті Макнеллі (397), яка подолала кваліфікацію.
У єдиній очній зустрічі п'ять років тому Калініна обіграла свою суперницю на 100-тисячнику в американському Мідленді.
Переможниця цього матчу у наступному раунді зіграє з росіянкою Анною Калінскою (32).
Розклад матчу за участю Калініної
Credit One Charleston Open – WTA 500
Чарльстон, США, грунт
Призовий фонд: $1,064,510
Перше коло, 31 березня
19:30*. Ангеліна Калініна (68, Україна) – Кеті Макнеллі (397, США), корт Althea Gibson, 2-м запуском, після матчу Томова – Монтгомері.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.
Нагадаємо, що у півфіналі кваліфікації завершила боротьбу на турнірі в Чарльстоні Людмила Кіченок.