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Калініна стартує проти американки на турнірі у Чарльстоні: визначився час

Станіслав Матусевич — 31 березня 2025, 12:55
Калініна стартує проти американки на турнірі у Чарльстоні: визначився час
Ангеліна Калініна
Getty images

Ангеліна Калініна 31 березня проведе матч першого кола турніру серії WTA 500 в американському Чарльстоні. Українка зустрінеться з господаркою кортів Кеті Макнеллі (397), яка подолала кваліфікацію.

У єдиній очній зустрічі п'ять років тому Калініна обіграла свою суперницю на 100-тисячнику в американському Мідленді.

Переможниця цього матчу у наступному раунді зіграє з росіянкою Анною Калінскою (32).

Розклад матчу за участю Калініної

Credit One Charleston Open – WTA 500
Чарльстон, США, грунт
Призовий фонд: $1,064,510
Перше коло, 31 березня

19:30*. Ангеліна Калініна (68, Україна) – Кеті Макнеллі (397, США), корт Althea Gibson, 2-м запуском, після матчу Томова – Монтгомері.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.

Нагадаємо, що у півфіналі кваліфікації завершила боротьбу на турнірі в Чарльстоні Людмила Кіченок

Ангеліна Калініна Макнеллі Чарльстон WTA 500

Ангеліна Калініна

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