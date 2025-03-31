Калініна стартує проти американки на турнірі у Чарльстоні: визначився час

Ангеліна Калініна 31 березня проведе матч першого кола турніру серії WTA 500 в американському Чарльстоні. Українка зустрінеться з господаркою кортів Кеті Макнеллі (397), яка подолала кваліфікацію.

У єдиній очній зустрічі п'ять років тому Калініна обіграла свою суперницю на 100-тисячнику в американському Мідленді.

Переможниця цього матчу у наступному раунді зіграє з росіянкою Анною Калінскою (32).

Розклад матчу за участю Калініної

Credit One Charleston Open – WTA 500 Чарльстон, США, грунт Призовий фонд: $1,064,510 Перше коло, 31 березня

19:30*. Ангеліна Калініна (68, Україна) – Кеті Макнеллі (397, США), корт Althea Gibson, 2-м запуском, після матчу Томова – Монтгомері.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.

Нагадаємо, що у півфіналі кваліфікації завершила боротьбу на турнірі в Чарльстоні Людмила Кіченок.