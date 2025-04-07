Пегула стала переможницею домашнього турніру WTA 500 у Чарльстоні
Американська тенісистка Джессіка Пегула (3) стала переможницею турніру серії WTA 500 у Чарльстоні. У фінальному матчі вона обіграла співвітчизницю Софію Кенін (34).
Гра тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 7:5.
У другій партії Пегула поступалася 1:5, проте надалі змогла взяти 6 геймів поспіль.
Відеоогляд матчу
Джессіка Пегула (3, США) – Софія Кенін (34, США) 6:3, 7:5
Це була сьома зустріч тенісисток, лише дві виграла Кенін.
Пегула провела свій 18 фінал у WTA-турі й здобула 8 титул. Завдяки вдалому виступу у Чарльстоні Джессіка піднялася на найвище у кар'єрі 3 місце світового рейтингу, потіснивши Коко Гофф.
Натомість Кенін зіграла у 10 для себе фіналі, в яких має 5 перемог.
Нагадаємо, що 7 квітня вийшов оновлений рейтинг WTA, єдиною зміною в першій десятці якого став підйом Джессіки Пегули на третю позицію.