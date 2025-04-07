Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Пегула стала переможницею домашнього турніру WTA 500 у Чарльстоні

Станіслав Матусевич — 7 квітня 2025, 11:35
Пегула стала переможницею домашнього турніру WTA 500 у Чарльстоні
Джессіка Пегула
Getty images

Американська тенісистка Джессіка Пегула (3) стала переможницею турніру серії WTA 500 у Чарльстоні. У фінальному матчі вона обіграла співвітчизницю Софію Кенін (34).

Гра тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 7:5.

У другій партії Пегула поступалася 1:5, проте надалі змогла взяти 6 геймів поспіль.

Відеоогляд матчу

Credit One Charleston Open WTA 500
Чарльстон, США, ґрунт
Призовий фонд: $1,064,510
Фінал, 6 квітня

Джессіка Пегула (3, США)  Софія Кенін (34, США) 6:3, 7:5

Це була сьома зустріч тенісисток, лише дві виграла Кенін.

Пегула провела свій 18 фінал у WTA-турі й здобула 8 титул. Завдяки вдалому виступу у Чарльстоні Джессіка піднялася на найвище у кар'єрі 3 місце світового рейтингу, потіснивши Коко Гофф.

Натомість Кенін зіграла у 10 для себе фіналі, в яких має 5 перемог.

Нагадаємо, що 7 квітня вийшов оновлений рейтинг WTA, єдиною зміною в першій десятці якого став підйом Джессіки Пегули на третю позицію.

Софія Кенін Джессіка Пегула WTA 500

Джессіка Пегула

Американський фінал відбудеться на турнірі серії WTA 500 у Чарльстоні
Визначилися півфінальні пари на турнірі серії WTA 500 у Чарльстоні
Світоліна – у двадцятці найкращих, Костюк піднялася на 5 рядків в оновленому рейтингу WTA
Провокація на фіналі в Маямі: вболівальники розмахували забороненим прапором Білорусі
Ейс з руки Костюк, фантастична Еала, титул "нейтралки": огляд найцікавіших подій турніру в Маямі

Останні новини