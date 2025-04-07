Пегула стала переможницею домашнього турніру WTA 500 у Чарльстоні

Американська тенісистка Джессіка Пегула (3) стала переможницею турніру серії WTA 500 у Чарльстоні. У фінальному матчі вона обіграла співвітчизницю Софію Кенін (34).

Гра тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 7:5.

У другій партії Пегула поступалася 1:5, проте надалі змогла взяти 6 геймів поспіль.

Відеоогляд матчу

Credit One Charleston Open – WTA 500

Чарльстон, США, ґрунт

Призовий фонд: $1,064,510

Фінал, 6 квітня

Джессіка Пегула (3, США) – Софія Кенін (34, США) 6:3, 7:5

Це була сьома зустріч тенісисток, лише дві виграла Кенін.

Пегула провела свій 18 фінал у WTA-турі й здобула 8 титул. Завдяки вдалому виступу у Чарльстоні Джессіка піднялася на найвище у кар'єрі 3 місце світового рейтингу, потіснивши Коко Гофф.

Натомість Кенін зіграла у 10 для себе фіналі, в яких має 5 перемог.

Нагадаємо, що 7 квітня вийшов оновлений рейтинг WTA, єдиною зміною в першій десятці якого став підйом Джессіки Пегули на третю позицію.