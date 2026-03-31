Стародубцева з розгромом вийшла у друге коло турніру WTA 500 у Чарльстоні

Станіслав Матусевич — 31 березня 2026, 19:03
Юлія Стародубцева
Юлія Стародубцева (89) вдало стартувала на турнірі серії WTA 500 в американському Чарльстоні, впевнено обігравши у першому колі представницю Китаю Чжан Шуай (62).

Гра тривала лише 53 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:0.

За поєдинок Стародубцева 3 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 3 помилки на подачі та не мала жодного брейк-пойнту.

Credit One Charlestone Open WTA 125
Чарльстон, США, грунт
Призовий фонд: $2,300,000
Перше коло, 31 березня

Юлія Стародубцева (Україна) – Чжан Шуай (Китай) 6:3, 6:0

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Стародубцева зіграє проти "нейтральної" Єкатерини Александрової (13), посіяної під другим номером.

Нагадаємо, що напередодні Даяна Ястремська (49) обіграла у Чарльстоні росіянку Анастасію Захарову (66).

