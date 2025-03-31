Калініна невдало стартувала на турнірі в Чарльстоні

Ангеліна Калініна програла Кеті Макнеллі в першому колі турніру серії WTA 500 в американському Чарльстоні.

Гра завершилася з рахунком 4:6, 6:1, 6:4 на користь американки.

Credit One Charleston Open – WTA 500

Чарльстон, США, ґрунт

Призовий фонд: $1,064,510

Перше коло, 31 березня

Кеті Макнеллі (397, США) – Ангеліна Калініна (68, Україна) 4:6, 6:1, 6:4

Це була друга зустріч суперниць, рахунок зрівнявся. У наступному раунді змагань Макнеллі зіграє з росіянкою Анною Калінскою (32).

Для Ангеліни це вже сьома поразка за останні вісім матчів.

Нагадаємо, що в півфіналі кваліфікації завершила боротьбу на турнірі в Чарльстоні Людмила Кіченок.

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