Калініна невдало стартувала на турнірі в Чарльстоні
Ангеліна Калініна
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Ангеліна Калініна програла Кеті Макнеллі в першому колі турніру серії WTA 500 в американському Чарльстоні.
Гра завершилася з рахунком 4:6, 6:1, 6:4 на користь американки.
Credit One Charleston Open – WTA 500
Чарльстон, США, ґрунт
Призовий фонд: $1,064,510
Перше коло, 31 березня
Кеті Макнеллі (397, США) – Ангеліна Калініна (68, Україна) 4:6, 6:1, 6:4
Це була друга зустріч суперниць, рахунок зрівнявся. У наступному раунді змагань Макнеллі зіграє з росіянкою Анною Калінскою (32).
Для Ангеліни це вже сьома поразка за останні вісім матчів.
Нагадаємо, що в півфіналі кваліфікації завершила боротьбу на турнірі в Чарльстоні Людмила Кіченок.
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