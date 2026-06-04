Українського тенісиста покарали через причетність до ставок на матчі

Міжнародне агентство з тенісної доброчесності (ITIA) наклало санкції на українського тенісиста Олександра Овчаренка.

Про це повідомляє пресслужба ITIA.

24-річного українця відсторонили від змагань на 6 тижнів та оштрафували на 2000 доларів, із яких 1000 – умовно. Відсторонення Овчаренка триватиме до 29 червня поточного року.

Таке покарання український тенісист отримав за неповідомлення про наявність інформації або підозр, пов'язаних із корупцією, а також за участь у змові з метою здійснення ставок на теніс.

Нагадаємо, наразі Овчаренко посідає 570 місце в рейтингу АТР. У березні у фіналі парного розряду челленджера в грецькому Херсоніссосі він разом із болгарином Петром Нестеровим програв дуету Міхаель Гертс (Бельгія)/Тьягу Перейру (Португалія).