Олійникова не змогла виграти тригодинний матч другого кола у Бухаресті
Олександра Олійникова
Олександра Олійникова (193) не змогла вийти у чвертьфінал турніру серії ITF W75, що проходить у румунському Бухаресті.
Українка за 3 годину 1 хвилину поступилася француженці Тессі Андріанжафітримо (202) з рахунком 3:6, 6:3, 4:6.
Олійникова за гру 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 6 помилок на подачі та 6 брейків.
ITF W75, Bucharest
Бухарест, Румунія, грунт
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 3 липня
Тесса Адріанжафітримо (Франція) – Олександра Олійникова (України) 6:3, 3:6, 6:4
Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань француженка зіграє з іспанкою Андреа Ласаро Гарсією (186).
Нагадаємо, що напередодні у стартовому матчі турніру в Бухаресті Олійникова впевнено обіграла п'яту сіяну сербку Лолу Радівоєвич (173).