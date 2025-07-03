Олійникова не змогла виграти тригодинний матч другого кола у Бухаресті

Олександра Олійникова (193) не змогла вийти у чвертьфінал турніру серії ITF W75, що проходить у румунському Бухаресті.

Українка за 3 годину 1 хвилину поступилася француженці Тессі Андріанжафітримо (202) з рахунком 3:6, 6:3, 4:6.

Олійникова за гру 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 6 помилок на подачі та 6 брейків.

ITF W75, Bucharest

Бухарест, Румунія, грунт

Призовий фонд: $60,000

Друге коло, 3 липня

Тесса Адріанжафітримо (Франція) – Олександра Олійникова (України) 6:3, 3:6, 6:4

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань француженка зіграє з іспанкою Андреа Ласаро Гарсією (186).

Нагадаємо, що напередодні у стартовому матчі турніру в Бухаресті Олійникова впевнено обіграла п'яту сіяну сербку Лолу Радівоєвич (173).