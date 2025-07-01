Олійникова впевнено пройшла п'яту сіяну на турнірі ITF у Бухаресті

Олександра Олійникова (193) вийшла у друге коло турніру серії ITF W75, що проходить у румунському Бухаресті.

Українка за 1 годину 23 хвилини впевнено обіграла п'яту сіяну тенісистку з Сербії Лолу Радівоєвич (173) з рахунком 6:2, 6:2.

Олійникова за гру не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці також жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 1 брейки.

ITF W75, Bucharest

Бухарест, Румунія, грунт

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 1 липня

Олександра Олійникова (Україна) – Лола Радівоєвич (Сербія) 6:2, 6:2

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі змагань Олійникова зіграє з переможницею матчу між француженками Марго Рувруа (303) та Тессою Адріанжафітримо (202).

Нагадаємо, що минулого тижня Олійникова поступилася француженці Діан Паррі у стартовому матчі кваліфікації на своєму дебютному Вімблдоні.