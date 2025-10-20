Сачко не зміг вийти в друге коло челенджеру у Франції

Віталій Сачко (218) не зумів подолати перше коло на турнірі серії челенджер у французькому Бресті. Українець поступився фіну Емілю Руусувуорі (612).

Гра тривала 1 годину 6 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 4:6.

Сачко за гру 1 раз подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку й не зумів реалізувати жодного з 3 брейк-пойнтів. На рахунку його суперника 13 ейсів, 2 помилки на подачі та 2 брейки.

Brest Open Groupe Vert – ATP Challenger Tour 100

Брест, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: €145,250

Перше коло, 20 жовтня

Еміль Руусувуорі (Фінляндія) – Віталій Сачко (Україна) 6:4, 6:4

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Руусувуорі зіграє з переможцем матчу між Жайме Фарією (127, Португалія) та Франческо Пассаро (139, Італія).

Раніше повідомлялося, що Віталій Сачко поступився данцю Ніколаю Будков К'єру в першому колі челенджеру у французькому Роанні.