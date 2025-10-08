Сачко програв на старті челенджеру у Франції

Віталій Сачко (209) не зумів подолати перше коло на турнірі серії челенджер у французькому Роанні. Українець поступився данцю Ніколаю Будков К'єру (149).

Гра тривала 2 години 18 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 2:6, 4:6.

Сачко за гру 5 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 1 брейк. На рахунку його суперника 10 ейсів, 4 помилки на подачі та 4 брейки.

Open de Roanne Auvergne-Rhône-Alpes – ATP Challenger Tour 100

Роанн, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: €145,250

Перше коло, 8 жовтня

Ніколай Будков К'єр (Данія) – Віталій Сачко (Україна) 6:7(4), 2:6, 4:6

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Будков К'єр зіграє проти Анрі Берне (503, Швейцарія).

Нагадаємо, що Віталій Сачко не був включений до складу збірної України на матчеву зустріч Кубку Девіса проти команди Домініканської Республіки.