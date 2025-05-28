Завацька виграла надскладний стартовий матч на турнірі ITF в Італії

Катаріна Завацька (267) подолала перше коло турніру серії ITF W75, що проходить в італійській Брешії.

Українка за 3 години 12 хвилин дотиснула китаянку Хань Ши (232) з рахунком 6:7(4), 6:4, 7:5.

Завацька поступалась у вирішальному сеті 4:5 з брейком, однак не дозволила суперниці подати на матч і зрештою виграла 3 гейми поспіль.

Катаріна за гру 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 9 брейків. На рахунку її суперниці 2 ейси, 10 помилок на подачі та 7 брейків.

ITF W75, Brescia

Брешія, Італія, грунт

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 28 травня

Катаріна Завацька (Україна) – Хань Ши (Китай) 6:7(4), 6:4, 7:5

Це була друга зустріч суперниць, обидві цього сезону виграла українка в трьох сетах. Завацька перервала серію з чотирьох поразок поспіль на турнірах ITF.

У наступному колі змагань Катаріна зіграє проти другої ракетки змагань Маї Хвалінської (132, Польща).

Нагадаємо, що минулого тижня на турнірі ITF W50 у словенському Порторожі Завацька поступилася у подібному марафонському матчі італійці Аврорі Дзантедескі.