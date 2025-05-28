Завацька виграла надскладний стартовий матч на турнірі ITF в Італії
Катаріна Завацька (267) подолала перше коло турніру серії ITF W75, що проходить в італійській Брешії.
Українка за 3 години 12 хвилин дотиснула китаянку Хань Ши (232) з рахунком 6:7(4), 6:4, 7:5.
Завацька поступалась у вирішальному сеті 4:5 з брейком, однак не дозволила суперниці подати на матч і зрештою виграла 3 гейми поспіль.
Катаріна за гру 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 9 брейків. На рахунку її суперниці 2 ейси, 10 помилок на подачі та 7 брейків.
Катаріна Завацька (Україна) – Хань Ши (Китай) 6:7(4), 6:4, 7:5
Це була друга зустріч суперниць, обидві цього сезону виграла українка в трьох сетах. Завацька перервала серію з чотирьох поразок поспіль на турнірах ITF.
У наступному колі змагань Катаріна зіграє проти другої ракетки змагань Маї Хвалінської (132, Польща).
Нагадаємо, що минулого тижня на турнірі ITF W50 у словенському Порторожі Завацька поступилася у подібному марафонському матчі італійці Аврорі Дзантедескі.