Завацька не змогла вийти у чвертьфінал турніру ITF в Італії

Катаріна Завацька (267) не змогла вийти у чвертьфінал турніру серії ITF W75, що проходить в італійській Брешії.

Українка за 2 години 20 хвилин поступилася другій сіяній польці Маї Хвалінській (132) з рахунком 6:4, 1:6, 0:6.

Сил проти непростої суперниці в українки вистачило лише на одну партію.

Завацька за гру 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 2 брейки. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 1 помилка на подачі та 6 брейків.

ITF W75, Brescia

Брешія, Італія, грунт

Призовий фонд: $60,000

Друге коло, 29 травня

Мая Хвалінська (Польща) – Катаріна Завацька (Україна) 4:6, 6:1, 6:0

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Хвалінська зіграє проти американки Кеті Макнеллі (235).

Нагадаємо, що напередодні у надскладному поєдинку Завацька перемогла китаянку Хань Ши (232).