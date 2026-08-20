Завацька не зуміла пробитися до чвертьфіналу турніру в Сербії

Катаріна Завацька (259) не зуміла вийти у чвертьфінал турніру серії WTT W75 у сербській Куршумлійській Бані. У другому колі четверта сіяна українка без шансів поступилася італійці Джорджії Педоне (336).

Поєдинок тривав 1 годину 45 хвилин і завершився з рахунком 1:6, 3:6.

За матч Завацька не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, не помилялася на подачі та зробила 6 брейків.

WTT W75, Kursumlijska Banja

Куршумлійська Баня, Сербія, грунт

Призовий фонд: $60,000

Друге коло, 20 серпня

Катаріна Завацька (Україна) – Джорджія Педоне (Італія) 1:6, 3:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що на старті турніру в Куршумлійській Бані Завацька обіграла представницю Бразилії Габріелу Се (324).