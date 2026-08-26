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Завацька успішно стартувала на турнірі WTT у Польщі

Станіслав Матусевич — 26 серпня 2026, 14:54
Завацька успішно стартувала на турнірі WTT у Польщі
Катаріна Завацька
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Катаріна Завацька (251) вийшла у друге коло турніру серії WTT W75 у польському Битомі. На старті змагань шоста сіяна українка обіграла місцеву тенісистку Вероніку Евальд (430).

Поєдинок тривав 1 годину 45 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3.

За матч Завацька 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 7 помилок на подачі та 2 брейки.

WTT W75, Bytom
Битом, Польща, грунт
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 26 серпня

Катаріна Завацька (Україна) – Вероніка Евальд (Польща) 6:3, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Завацька зіграє проти сильнішої в матчі між Сонею Женіховою (1064, Німеччина) та Анною Кмецик (953, Польща).

Нагадаємо минулого тижня Завацька дійшла до другого кола турніру аналогічної категорії у сербській Куршумлійській Бані.

Катаріна Завацька WTT

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