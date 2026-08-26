Завацька успішно стартувала на турнірі WTT у Польщі

Катаріна Завацька (251) вийшла у друге коло турніру серії WTT W75 у польському Битомі. На старті змагань шоста сіяна українка обіграла місцеву тенісистку Вероніку Евальд (430).

Поєдинок тривав 1 годину 45 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3.

За матч Завацька 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 7 помилок на подачі та 2 брейки.

WTT W75, Bytom

Битом, Польща, грунт

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 26 серпня

Катаріна Завацька (Україна) – Вероніка Евальд (Польща) 6:3, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Завацька зіграє проти сильнішої в матчі між Сонею Женіховою (1064, Німеччина) та Анною Кмецик (953, Польща).

Нагадаємо минулого тижня Завацька дійшла до другого кола турніру аналогічної категорії у сербській Куршумлійській Бані.