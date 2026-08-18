Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Завацька вийшла у друге коло турніру WTT у Сербії

Станіслав Матусевич — 18 серпня 2026, 16:05
Завацька вийшла у друге коло турніру WTT у Сербії
Катаріна Завацька
btu.org.ua

Катаріна Завацька (259) вдало стартувала на турнірі серії WTT W75 у сербській Куршумлійській Бані. У першому колі четверта сіяна українка перемогла представницю Бразилії Габріелу Се (324).

Поєдинок тривав 2 години 19 хвилин і завершився з рахунком 7:6(4), 6:3.

За матч Завацька 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 8 помилок на подачі та 5 брейків.

WTT W75, Kursumlijska Banja
Куршумлійська Баня, Сербія, грунт
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 18 серпня

Катаріна Завацька (Україна) – Габріела Се (Бразилія) 7:6(4), 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У наступному колі змагань Завацька зіграє проти Джорджії Педоне (336, Італія).

Нагадаємо, що минулого тижня Катаріна дійшла до чвертьфіналу турніру аналогічної категорії в Куршумлійській Бані.

Катаріна Завацька WTT

Катаріна Завацька

Завацька здійснила неймовірний камбек і вийшла у чвертьфінал турніру в Сербії
Завацька повернулася після травми перемогою над росіянкою
Після болючої травми на Ролан Гаррос: Завацька зачарувала мережу ніжними фото із Сен-Тропе
Магія Парижа виявилась ілюзією? Підсумки кваліфікації українців до Ролан Гаррос
Завацька не реалізувала потрійний матч-пойнт і знялася у фіналі кваліфікації Ролан Гаррос

Останні новини