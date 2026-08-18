Завацька вийшла у друге коло турніру WTT у Сербії

Катаріна Завацька (259) вдало стартувала на турнірі серії WTT W75 у сербській Куршумлійській Бані. У першому колі четверта сіяна українка перемогла представницю Бразилії Габріелу Се (324).

Поєдинок тривав 2 години 19 хвилин і завершився з рахунком 7:6(4), 6:3.

За матч Завацька 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 8 помилок на подачі та 5 брейків.

WTT W75, Kursumlijska Banja

Куршумлійська Баня, Сербія, грунт

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 18 серпня

Катаріна Завацька (Україна) – Габріела Се (Бразилія) 7:6(4), 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У наступному колі змагань Завацька зіграє проти Джорджії Педоне (336, Італія).

Нагадаємо, що минулого тижня Катаріна дійшла до чвертьфіналу турніру аналогічної категорії в Куршумлійській Бані.