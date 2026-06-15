Соболєва успішно стартувала на турнірі в Брешії

Анастасія Соболєва (328) вийшла у друге коло турніру серії WTA 125 в італійській Брешії, обігравши у стартовому матчі представницю Ліхтенштейну Катінку фон Дайхманн (273).

Матч тривав 2 години 5 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:4, 6:1.

За матч Соболєва 4 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 5 помилок на подачі та 4 брейки.

Internazionali Femminili di Brescia – WTA 125

Брешія, Італія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 15 червня

Анастасія Соболєва (Україна) – Катінка фон Дайхманн (Ліхтенштейн) 4:6, 6:4, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Соболєва зіграє проти переможниці матчу між Юлією Грабер (118, Австрія) та Хлое Паке (323, Франція).

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева зробила камбек і вийшла у друге коло турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.