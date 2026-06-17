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Соболєва у вольовому стилі обіграла третю сіяну в другому колі турніру WTA в Брешії

Станіслав Матусевич — 17 червня 2026, 15:49
Соболєва у вольовому стилі обіграла третю сіяну в другому колі турніру WTA в Брешії
Анастасія Соболєва
Arata Yamaoka

Анастасія Соболєва (328) перемогла третю сіяну австрійку Юлію Грабер (118) у другому колі турніру серії WTA 125 в італійській Брешії й вийшла до чвертьфіналу турніру.

Поєдинок тривав 2 години 24 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 4:6, 7:5.

У вирішальній партії українка поступалася 1:4, однак зуміла вибороти перемогу.

За матч Соболєва 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 5 помилок на подачі та 5 брейків.

Internazionali Femminili di Brescia – WTA 125
Брешія, Італія, грунт
Призовий фонд: $115,000
Друге коло, 17 червня

Анастасія Соболєва (Україна) – Юлія Грабер (Австрія) 6:2, 4:6, 7:5

Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Соболєва зіграє проти переможниці матчу між Міріам Булгару (258, Румунія) та Ане Мінтегі дель Ольмо (280, Іспанія).

Нагадаємо, напередодні Анастасія здолала представницю Ліхтенштейну Катінку фон Дайхманн (273) на старті турніру в Брешії.

WTA Анастасія Соболєва Юлія Грабер

Анастасія Соболєва

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