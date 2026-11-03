Кравченко не зумів подолати перше коло на челенджері в Італії

Український тенісист Георгій Кравченко (310) поступився представнику Індії Суміту Нагалу (265) у першому колі челенджеру в італійському Таранто.

Гра тривала 1 годину 39 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(4), 2:6.

За поєдинок Кравченко не подавав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 4 брейки. Його суперник виконав 1 ейс, зробив 1 помилку на подачі та 4 брейки.

Taranto Challenger – ATP Challenger Tour 50

Таранто, Італія, хард

Призовий фонд: €56,700

Перше коло, 3 листопада

Георгій Кравченко (Україна) – Суміт Нагал (Індія) 6:7(4), 2:6

Тенісисти зустрічалися вдруге, кожен має по одній перемозі.

Нагадаємо, що минулого тижня Кравченко став чемпіоном турніру WTT у Мальті.