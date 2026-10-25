15-річна Бєлінська виграла другий престижний юніорський турнір за два тижні

15-річна українська тенісистка Софія Бєлінська стала чемпіонкою юніорського турніру WTT Juniors J200 у болівійському Санта-Крусі. У фінальному матчі вона обіграла чешку Софію Геттлерову.

Поєдинок завершився з рахунком 7:6(3), 6:3.

WTT Juniors J200 Санта-Крус, Болівія, грунт Фінал, 25 жовтня Софія Бєлінська (Україна) – Софія Геттлерова (Чехія) 7:6(3), 6:3

Титул став для Бєлінської десятим у юніорській кар'єрі та другим поточного сезону.

Нагадаємо, що минулого тижня Софія стала переможницею турніру аналогічної категорії у болівійському Ла-Пасі. Українка стала чемпіонкою як в одиночному, так і в парному розряді, причому в парі вона виступала саме з Геттлеровою.