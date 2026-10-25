Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

15-річна Бєлінська виграла другий престижний юніорський турнір за два тижні

Станіслав Матусевич — 25 жовтня 2026, 13:11
15-річна Бєлінська виграла другий престижний юніорський турнір за два тижні
Софія Бєлінська
btu.org.ua

15-річна українська тенісистка Софія Бєлінська стала чемпіонкою юніорського турніру WTT Juniors J200 у болівійському Санта-Крусі. У фінальному матчі вона обіграла чешку Софію Геттлерову.

Поєдинок завершився з рахунком 7:6(3), 6:3.

WTT Juniors J200
Санта-Крус, Болівія, грунт
Фінал, 25 жовтня

Софія Бєлінська (Україна) – Софія Геттлерова (Чехія) 7:6(3), 6:3

Титул став для Бєлінської десятим у юніорській кар'єрі та другим поточного сезону.

Нагадаємо, що минулого тижня Софія стала переможницею турніру аналогічної категорії у болівійському Ла-Пасі. Українка стала чемпіонкою як в одиночному, так і в парному розряді, причому в парі вона виступала саме з Геттлеровою. 

Софія Бєлінська

Софія Бєлінська

15-річна Бєлінська зробила чемпіонський дубль на юніорському турнірі у Болівії
Збірна України вперше за 8 років виступить у фінальному раунді юніорського КБДК
Одна з трьох українок подолала перше коло кваліфікації на турнірі WTA 500 у Гвадалахарі
Костюк виступить на турнірі WTA 500 у Гвадалахарі у статусі першої сіяної
Дві з трьох українок подолали перше коло на юніорському US Open

Останні новини