15-річна Бєлінська виграла другий престижний юніорський турнір за два тижні
Софія Бєлінська
btu.org.ua
15-річна українська тенісистка Софія Бєлінська стала чемпіонкою юніорського турніру WTT Juniors J200 у болівійському Санта-Крусі. У фінальному матчі вона обіграла чешку Софію Геттлерову.
Поєдинок завершився з рахунком 7:6(3), 6:3.
WTT Juniors J200
Санта-Крус, Болівія, грунт
Фінал, 25 жовтня
Софія Бєлінська (Україна) – Софія Геттлерова (Чехія) 7:6(3), 6:3
Титул став для Бєлінської десятим у юніорській кар'єрі та другим поточного сезону.
Нагадаємо, що минулого тижня Софія стала переможницею турніру аналогічної категорії у болівійському Ла-Пасі. Українка стала чемпіонкою як в одиночному, так і в парному розряді, причому в парі вона виступала саме з Геттлеровою.