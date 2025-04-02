Британська тенісистка втратила свідомість під час матчу турніру WTA у Колумбії

129 ракетка світу британка Франческа Джонс втратила свідомість під час матчу першого кола на турнірі серії WTA 250 у колумбійській Боготі. Вона грала проти аргентинки Хулії Рієри (157).

За рахунку 3:5, 15:30 у вирішальному сеті Джонс виконувала подачу і раптом впала на корт. До неї одразу підбігли доктор та супервайзер, надали допомогу та посадили в інвалідний візок.

Fran Jones collapsed on court in Bogota and had to retire. Really scary to see, my prayers are with her 🙏 pic.twitter.com/P5ktrDf4Ep — Owen (@kostekcanu) April 2, 2025

Самостійно залишити корт тенісистка не змогла.

24-річна Франческа Джонс народилася з рідкісним генетичним захворюванням: у неї по 4 пальці на руках і по 7 – на ногах.

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