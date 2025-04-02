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Британська тенісистка втратила свідомість під час матчу турніру WTA у Колумбії

Станіслав Матусевич — 2 квітня 2025, 12:37
Британська тенісистка втратила свідомість під час матчу турніру WTA у Колумбії
Франческа Джонс
lta.org.uk

129 ракетка світу британка Франческа Джонс втратила свідомість під час матчу першого кола на турнірі серії WTA 250 у колумбійській Боготі. Вона грала проти аргентинки Хулії Рієри (157).

За рахунку 3:5, 15:30 у вирішальному сеті Джонс виконувала подачу і раптом впала на корт. До неї одразу підбігли доктор та супервайзер, надали допомогу та посадили в інвалідний візок.

Самостійно залишити корт тенісистка не змогла.

24-річна Франческа Джонс народилася з рідкісним генетичним захворюванням: у неї по 4 пальці на руках і по 7  на ногах. 

Нагадаємо, що Іга Швьонтек не зіграє за збірну Польщі проти України у матчах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

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