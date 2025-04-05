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16-річна американка стала наймолодшою півфіналісткою турніру WTA з 2019 року

Станіслав Матусевич — 5 квітня 2025, 13:52
16-річна американка стала наймолодшою півфіналісткою турніру WTA з 2019 року
Джульєта Пареха
Copa Colsanitas

16-річна американська тенісистка Джульєта Пареха (550) стала наймолодшою півфіналісткою турніру WTA за останні 6 років.

На змаганні серії WTA 250 у колумбійській Боготі Пареха, розпочавши з кваліфікації, не віддала своїм суперницям жодного сету і вже дійшла до півфінальної стадії.

Востаннє таке траплялося у 2019 році, коли 15-річна Коко Гофф виграла турнір у Лінці.

На шляху до 1/4 фіналу у Боготі Джульєта перемогла: Керол Чжао (246) з Канади, Єву Веддер (270) з Нідерландів, Марію Санчес із Колумбії (1259) та румунку Патріцію Марію Циг (243).

В ніч проти 5 квітня у чвертьфіналі Пареха обіграла Леолію Жанжан (116, Франція) з рахунком 7:6(5), 6:3.

Наступною суперницею юної тенісистки стане ще одна спортсменка, що пройшла кваліфікацію, Катажина Кава (223, Польща).

У другому півфіналі у Боготі зустрінуться Хулія Рієра (157, Аргентина) та Каміла Осоріо (54, Колумбія).

Нагадаємо, що на турнірі серії WTA 500 в американському Чарльстоні визначилися пари півфіналісток.

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