Снігур та Кіченок невдало стартували на трав'яному турнірі WTA у Бірмінгемі

Дар'я Снігур (151) невдало стартувала на трав'яному турнірі серії WTA 125 у британському Бірмінгемі. Надія Кіченок разом із китаянкою Сюй Іфань, лідерки посіву у парному розряді, теж програли на старті парних змагань.

Снігур за 1 годину 41 хвилину поступилася Ребеці Масаровій (121, Швейцарія) – 6:3, 2:6, 4:6.

Кіченок та Іфань теж у трьох сетах за 1 годину 28 хвилин були слабшими за пару Алісія Барнетт (Велика Британія)/Еліксан Лешем'я (Франція). Рахунок зустрічі 6:4, 1:6, 6-10.

Lexus Birmingham Open 2025 – WTA 125

Бірмінгем, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 3 червня

Ребека Масарова (Швейцарія) – Дар'я Снігур (Україна) 3:6, 6:2, 6:4

Алісія Барнетт (Велика Британія)/Еліксан Лешем'я (Франція) – Надія Кіченок (Україна)/Сюй Іфань (Китай) 4:6, 6:1, 10-6

Нагадаємо, що Анастасія Соболєва пройшла кваліфікацію на турнірі аналогічної категорії у хорватській Макарській, здолавши Амандін Есс із Франції.