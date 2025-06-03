Соболєва пройшла кваліфікацію на турнірі WTA у Хорватії

Анастасія Соболєва (256) пройшла кваліфікацію та вийшла в основну сітку турніру серії WTA 125 у хорватській Макарській. У єдиному кваліфікаційному матчі вона обіграла француженку Амандін Есс (289).

Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4.

За матч Соболєва 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, 7 разів помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Makarska Open – WTA 125

Макарська, Хорватія, ґрунт

Призовий фонд: $115,000

Фінал кваліфікації, 3 червня

Анастасія Соболєва (Україна) – Амандін Есс (Франція) 6:3, 6:4

Це була перша зустріч суперниць. На старті основної сітки Соболєва зустрінеться з третьою сіяною турніру, мексиканкою Ренатою Сарасуа (74).

Нагадаємо, що минулого тижня Анастасія Соболєва пройшла кваліфікацію на Ролан Гаррос, а в першому колі основної сітки змагань поступилася Діані Шнайдер (12, -).