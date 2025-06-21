Визначилася друга несподівана фіналістка турніру серії WTA 500 у Берліні

Китаянка Ван Сіньюй (49) розгромила росіянку Людмилу Самсонову (20) у півфіналі турніру серії WTA 500 у німецькому Берліні.

Зустріч тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:1.

За поєдинок Ван 3 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, 1 раз помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Berlin Tennis Open by HYLO – WTA 500

Берлін, Німеччина, трава

Призовий фонд: $1,064,510

Півфінал, 21 червня

Ван Сіньюй (Китай) – Людмила Самсонова (-) 6:4, 6:1

Суперниці зустрічалися втретє, китаянка виграла перший поєдинок і вийшла у свій перший фінал рівня WTA у кар'єрі.

У вирішальному матчі змагань Ван зіграє проти переможниці Вімблдону 2023 чешки Маркети Вондроушової (164).

Вондроушова у своєму півфінальному матчі несподівано впевнено обіграла лідерку світового рейтингу білоруску Аріну Сабалєнку.