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Визначилася друга несподівана фіналістка турніру серії WTA 500 у Берліні

Станіслав Матусевич — 21 червня 2025, 17:14
Визначилася друга несподівана фіналістка турніру серії WTA 500 у Берліні
Ван Сіньюй
WTA

Китаянка Ван Сіньюй (49) розгромила росіянку Людмилу Самсонову (20) у півфіналі турніру серії WTA 500 у німецькому Берліні.

Зустріч тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:1.

За поєдинок Ван 3 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, 1 раз помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

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Призовий фонд: $1,064,510
Півфінал, 21 червня

Ван Сіньюй (Китай) – Людмила Самсонова (-) 6:4, 6:1

Суперниці зустрічалися втретє, китаянка виграла перший поєдинок і вийшла у свій перший фінал рівня WTA у кар'єрі.

У вирішальному матчі змагань Ван зіграє проти переможниці Вімблдону 2023 чешки Маркети Вондроушової (164).

Вондроушова у своєму півфінальному матчі несподівано впевнено обіграла лідерку світового рейтингу білоруску Аріну Сабалєнку.

WTA 500 Аріна Сабалєнка Маркета Вондроушова Ван Сіньюй Людмила Самсонова

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