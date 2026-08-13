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Еліна зупинилася за крок до фіналу: відеоогляд півфіналу в Торонто Світоліна – Швьонтек

Софія Кулай — 13 серпня 2026, 07:10
Еліна зупинилася за крок до фіналу: відеоогляд півфіналу в Торонто Світоліна – Швьонтек
Еліна Світоліна
Getty Images

У ніч проти 13 серпня колишня перша ракетка планети Іга Швьонтек (8) вибила Еліну Світоліну (9) з півфіналу турніру серії WTA 1000 в Торонто.

3-сетовий трилер тривав 2 години 19 хвилин та закінчився з рахунком 3:6, 6:1, 3:6.

Українська тенісистка перервала свою переможну серію в очних зустрічах із Швьонтек, яка налічувала два поєдинки поспіль у 2026 році.

Світоліна – Швьонтек: відеоогляд матчу
National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000
Торонто, Канада, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Півфінал, 13 серпня

Еліна Світоліна (Україна) – Іга Швьонтек (Польща) 3:6, 6:1, 3:6

Тенісистки провели восьму очну зустріч та третю у Турі 2026. Перша ракетка України відпустила представницю Польщі у відрив у лобових матчах – рахунок 3:5 на користь Іги.

У фіналі "тисячника" Швьонтек зіграє проти переможниці іншого півфіналу між Єленою Рибакіною (2, Казахстан) – Коко Гофф (4, США).

Світоліна не зуміла вийти у свій сьомий фінал турнірів серії WTA 1000 і другий у Торонто. Тут вона перемагала у 2017 році.

Перервалася серія Еліни з десяти поспіль виграних поєдинків на "тисячниках". Наступним турніром для українки стане "тисячник" в американському Цинциннаті, де вона стартуватиме із другого кола.

Еліна Світоліна Іга Швьонтек WTA 1000

Іга Швьонтек

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