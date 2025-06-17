Кіченок вийшла у чвертьфінал парного розряду турніру WTA 500 у Берліні

Людмила Кіченок разом із новозеландкою Ерін Раутліфф вийшли у чвертьфінал парного розряду турніру серії WTA 500 у Берліні. У стартовому матчі другі сіяні обіграли дует Чань Хао-Чін (Китайський Тайбей)/Еллен Перес (Австралія).

Гра тривала 1 годину 34 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(6), 6:4.

Кіченок та Раутліфф за гру 2 рази подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 3 брейки. На рахунку їхніх суперниць 2 ейси, 3 помилки на подачі та 2 брейки.

Berlin Tennis Open by HYLO – WTA 500

Берлін, Німеччина, трава

Призовий фонд: $1,064,510

Перше коло парного розряду, 17 червня

Людмила Кіченок (Україна)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) – Чань Хао-Чін (Китайський Тайбей)/Еллен Перес (Австралія) 7:6(6), 6:4

У чвертьфіналі змагань Кіченок і Раутліфф зіграють проти дуету Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія).

Нагадаємо, що минулого тижня Кіченок і Раутліфф дійшли до півфіналу турніру аналогічної категорії в Лондоні.