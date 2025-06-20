Кіченок і Раутліфф не змогли вийти у півфінал парного розряду в Берліні

Людмила Кіченок разом із новозеландкою Ерін Раутліфф не змогли вийти у півфінал парного розряду турніру серії WTA 500 у Берліні. У чвертьфінальному матчі другі сіяні поступилися дуету Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія).

Гра тривала 1 годину 8 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:0.

Кіченок та Раутліфф за гру 1 раз подали навиліт, зробили 4 подвійні помилки та жодного брейку з чотирьох можливостей. На рахунку їхніх суперниць 2 ейси, 0 помилок на подачі та 4 брейки.

Berlin Tennis Open by HYLO – WTA 500

Берлін, Німеччина, трава

Призовий фонд: $1,064,510

Чвертьфінал парного розряду, 20 червня

Тереза Міхалікова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія) – Людмила Кіченок (Україна)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) 6:4, 6:0

У чвертьфіналі змагань Міхалікова і Ніколлз зіграють проти четвертого сіяного дуету Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Берліні Кіченок і Раутліфф перемогли пару Чань Хао-Чін (Китайський Тайбей)/Еллен Перес (Австралія).