Визначилися фіналісти турніру АТР 500 у Базелі

Фіналістами турніру серії АТР 500, який відбувається в Базелі, стали представник Монако Валентен Вашеро (31) та чех Їржі Легечка.

Вашеро достатньо несподівано переміг тринадцяту ракетку світу Тейлора Фрітца зі США. Американець бореться за одну з останніх путівок на Підсумковий турнір, однак поступився у двох сетах – 6:7(5), 3:6.

Монегаск намагатиметься здобути другий титул у кар'єрі в матчі проти Легечки, який відіграв матч-пойнт у другій партії проти німця Яна-Леннарда Штруффа (47). Рахунок зустрічі 3:6, 7:5, 6:4.

Swiss Indoors Basel – АТР 500

Відень, Австрія, хард (зал)

Призовий фонд: €2,584,155

Півфінали, 31 жовтня

Валентен Вашеро (Монако) – Тейлор Фрітц (США) 7:6(5), 6:3

Їржі Легечка (Чехія) – Ян-Леннард Штруфф (Німеччина) 3:6, 7:5, 6:4

Вашеро і Легечка грали між собою двічі, кожен має по одній перемозі. Фінальний матч між ними відбудеться 1 листопада.

Нагадаємо, у вирішальному матчі турніру аналогічної категорії у Відні зіграють іспанець Карлос Алькарас (3) та австралієць Алекс де Мінор (10).