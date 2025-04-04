Сачко обіграв відомого британця і вийшов у півфінал челенджера в Італії
Віталій Сачко (372) вийшов у півфінал турніру серії челенджер в італійській Барлетті. У чвертьфіналі він здолав ексдвадцять першу ракетку світу Дена Еванса з Великої Британії (204).
Українець переміг за дві з половиною години з рахунком 6:4, 4:6, 6:3.
За матч Сачко 3 рази подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 5 брейків. Його суперник виконав 2 ейси, 4 рази помилився на подачі та зробив 4 брейки.
Віталій Сачко (Україна) – Ден Еванс (Велика Британія) 6:4, 4:6, 6:3
Це була перша зустріч суперників. За вихід у фінал Сачко посперечається з переможцем матчу між Матеєм Додігом (320, Хорватія) та Максимом Мрвою (758, Чехія).
Востаннє Віталій грав на рівні півфіналу челенджера у липні 2023 року на грунтовому змаганні в італійській Вероні.
Нагадаємо, що у першому колі турніру в Барлетті Сачко обіграв італійця Якопо Вазамі (1393), а у другому раунді його суперник Андреа Пеллегріно (231) знявся перед поєдинком.