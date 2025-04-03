Сачко вийшов у чвертьфінал челенджера в Італії через зняття суперника
Віталій Сачко
Getty Images
Віталій Сачко (372) вийшов у чвертьфінал турніру серії челенджер в італійській Барлетті.
У другому колі його суперник, італієць Андреа Пеллегріно (231), відмовився від боротьби до початку матчу.
Open Citta della Disfida – ATP Challenger Tour 75
Барлетта, Італія, грунт
Призовий фонд: €91,250
Друге коло, 3 квітня
Віталій Сачко (Україна) – Андреа Пеллегріно (Італія), відмова Пеллегріно
Це була друга зустріч суперників. Першу в лютому поточного року на челенджері в Лугано виграв українець.
У наступному колі змагань Сачко зіграє з переможцем матчу між Деном Евансом (204, Велика Британія) та Якопо Берреттіні (315, Італія).