Сачко вийшов у чвертьфінал челенджера в Італії через зняття суперника

Віталій Сачко (372) вийшов у чвертьфінал турніру серії челенджер в італійській Барлетті.

У другому колі його суперник, італієць Андреа Пеллегріно (231), відмовився від боротьби до початку матчу.

Open Citta della Disfida – ATP Challenger Tour 75

Барлетта, Італія, грунт

Призовий фонд: €91,250

Друге коло, 3 квітня

Віталій Сачко (Україна) – Андреа Пеллегріно (Італія), відмова Пеллегріно

Це була друга зустріч суперників. Першу в лютому поточного року на челенджері в Лугано виграв українець.

У наступному колі змагань Сачко зіграє з переможцем матчу між Деном Евансом (204, Велика Британія) та Якопо Берреттіні (315, Італія).