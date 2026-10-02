Сачко на відмові суперника вийшов у півфінал челенджеру в Італії
Віталій Сачко (179) пройшов до півфіналу челенджеру в італійському Барі. У чвертьфіналі змагань його суперник, місцевий тенісист Джанлука Каденассо, відмовився продовжувати зустріч за рахунку 4:6, 6:2, 3:0 на користь українця.
За поєдинок Сачко 3 рази подав навиліт, зробив 6 подвійних помилок та 4 брейки. Його суперник виконав 1 ейс, зробив 2 помилки на подачі та 1 брейк.
Віталій Сачко (Україна) – Джанлука Каденассо (Італія) 4:6, 6:2, 3:0, відмова Каденассо
Тенісисти раніше не зустрічалися. У півфіналі Сачко зіграє проти сильнішого в матчі між Самуеле П'єрі (398, Італія) та Карлосом Табернером (376, Іспанія).
Віталій вп'яте в сезоні дістався до півфіналу челенджеру і спробує вперше пробитися у фінал.
Нагадаємо, що у другому колі турніру в Барі Сачко переміг болгарина Дімітара Кузманова.