Сачко на відмові суперника вийшов у півфінал челенджеру в Італії

Віталій Сачко (179) пройшов до півфіналу челенджеру в італійському Барі. У чвертьфіналі змагань його суперник, місцевий тенісист Джанлука Каденассо, відмовився продовжувати зустріч за рахунку 4:6, 6:2, 3:0 на користь українця.

За поєдинок Сачко 3 рази подав навиліт, зробив 6 подвійних помилок та 4 брейки. Його суперник виконав 1 ейс, зробив 2 помилки на подачі та 1 брейк.

Levante Open – ATP Challenger Tour 50

Барі, Італія, грунт

Призовий фонд: €56,700

Чвертьфінал, 2 жовтня

Віталій Сачко (Україна) – Джанлука Каденассо (Італія) 4:6, 6:2, 3:0, відмова Каденассо

Тенісисти раніше не зустрічалися. У півфіналі Сачко зіграє проти сильнішого в матчі між Самуеле П'єрі (398, Італія) та Карлосом Табернером (376, Іспанія).

Віталій вп'яте в сезоні дістався до півфіналу челенджеру і спробує вперше пробитися у фінал.

Нагадаємо, що у другому колі турніру в Барі Сачко переміг болгарина Дімітара Кузманова.