Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Калініна не змогла дограти стартовий матч на турнірі в Барі

Станіслав Матусевич — 2 червня 2025, 19:45
Калініна не змогла дограти стартовий матч на турнірі в Барі
Ангеліна Калініна
Getty images

Ангеліна Калініна (113) поступилася на старті турніру серії WTA 125 у Барі представниці Білорусі Ірині Шиманович (164).

Після 1 години 49 хвилин боротьби за рахунку 6:7(6), 3:2 українка відмовилася від продовження боротьби.

Open Delle Puglie  WTA 125
Барі, Італія, ґрунт
Призовий фонд: $115,000
Перше коло, 2 червня

Ірина Шиманович (-) – Ангеліна Калініна (Україна) 7:6(6), 3:2, відмова Калініної

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному колі змагань Шиманович зіграє проти австрійки Сіньї Краус (158).

Нагадаємо, що минулого тижня Калініна дійшла до другого кола Ролан Гаррос, де розгромно поступилася француженці Лоїс Буассон.

Ангеліна Калініна Барі WTA 125

Ангеліна Калініна

Калініна без шансів поступилася француженці з четвертої сотні рейтингу на Ролан Гаррос
Три українки вийдуть на корти Ролан Гаррос 29 травня: визначився час
Український слід: потенціал на історію в Парижі від чарівної четвірки
Калініна та Іфань розгромно програли в першому колі парного розряду Ролан Гаррос
Ролан Гаррос 2025: розклад трансляцій і українські коментатори на матчі 4 дня

Останні новини