Калініна не змогла дограти стартовий матч на турнірі в Барі

Ангеліна Калініна (113) поступилася на старті турніру серії WTA 125 у Барі представниці Білорусі Ірині Шиманович (164).

Після 1 години 49 хвилин боротьби за рахунку 6:7(6), 3:2 українка відмовилася від продовження боротьби.

Open Delle Puglie – WTA 125

Барі, Італія, ґрунт

Призовий фонд: $115,000

Перше коло, 2 червня

Ірина Шиманович (-) – Ангеліна Калініна (Україна) 7:6(6), 3:2, відмова Калініної

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному колі змагань Шиманович зіграє проти австрійки Сіньї Краус (158).

Нагадаємо, що минулого тижня Калініна дійшла до другого кола Ролан Гаррос, де розгромно поступилася француженці Лоїс Буассон.