Калініна не змогла дограти стартовий матч на турнірі в Барі
Ангеліна Калініна
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Ангеліна Калініна (113) поступилася на старті турніру серії WTA 125 у Барі представниці Білорусі Ірині Шиманович (164).
Після 1 години 49 хвилин боротьби за рахунку 6:7(6), 3:2 українка відмовилася від продовження боротьби.
Open Delle Puglie – WTA 125
Барі, Італія, ґрунт
Призовий фонд: $115,000
Перше коло, 2 червня
Ірина Шиманович (-) – Ангеліна Калініна (Україна) 7:6(6), 3:2, відмова Калініної
Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному колі змагань Шиманович зіграє проти австрійки Сіньї Краус (158).
Нагадаємо, що минулого тижня Калініна дійшла до другого кола Ролан Гаррос, де розгромно поступилася француженці Лоїс Буассон.