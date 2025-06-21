Стародубцева обіграла 34-річну росіянку у півфіналі кваліфікації турніру WTA в Німеччині

Юлія Стародубцева (68) вдало стартувала на трав'яному турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У півфіналі кваліфікації вона перемогла 34-річну росіянку Віталію Дьяченко (589).

Зустріч тривала 2 години 22 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 6:1.

За поєдинок Стародубцева 5 разів подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, 10 разів помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Bad Homburg Open – WTA 500

Бад-Гомбург, Німеччина, трава

Призовий фонд: $1,064,510

Півфінал кваліфікації, 21 червня

Юлія Стародубцева (Україна) – Віталія Дьяченко (-) 3:6, 6:3, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У фіналі кваліфікації Стародубцева протистоятиме сербці Ользі Данилович (37).

Нагадаємо, що Даяна Ястремська обіграла польку Магду Лінетт і вийшла в фінал турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.