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Стародубцева обіграла 34-річну росіянку у півфіналі кваліфікації турніру WTA в Німеччині

Станіслав Матусевич — 21 червня 2025, 16:44
Стародубцева обіграла 34-річну росіянку у півфіналі кваліфікації турніру WTA в Німеччині
Юлія Стародубцева
Arata Yamaoka

Юлія Стародубцева (68) вдало стартувала на трав'яному турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У півфіналі кваліфікації вона перемогла 34-річну росіянку Віталію Дьяченко (589).

Зустріч тривала 2 години 22 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 6:1.

За поєдинок Стародубцева 5 разів подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, 10 разів помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Bad Homburg Open WTA 500
Бад-Гомбург, Німеччина, трава
Призовий фонд: $1,064,510
Півфінал кваліфікації, 21 червня

Юлія Стародубцева (Україна) – Віталія Дьяченко (-) 3:6, 6:3, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У фіналі кваліфікації Стародубцева протистоятиме сербці Ользі Данилович (37).

Нагадаємо, що Даяна Ястремська обіграла польку Магду Лінетт і вийшла в фінал турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.

Віталія Дьяченко Юлія Стародубцева WTA 500

Юлія Стародубцева

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