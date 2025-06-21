Стародубцева обіграла 34-річну росіянку у півфіналі кваліфікації турніру WTA в Німеччині
Юлія Стародубцева
Arata Yamaoka
Юлія Стародубцева (68) вдало стартувала на трав'яному турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У півфіналі кваліфікації вона перемогла 34-річну росіянку Віталію Дьяченко (589).
Зустріч тривала 2 години 22 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 6:1.
За поєдинок Стародубцева 5 разів подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, 10 разів помилилася на подачі та зробила 2 брейки.
Bad Homburg Open – WTA 500
Бад-Гомбург, Німеччина, трава
Призовий фонд: $1,064,510
Півфінал кваліфікації, 21 червня
Юлія Стародубцева (Україна) – Віталія Дьяченко (-) 3:6, 6:3, 6:1
Суперниці раніше не зустрічалися. У фіналі кваліфікації Стародубцева протистоятиме сербці Ользі Данилович (37).
Нагадаємо, що Даяна Ястремська обіграла польку Магду Лінетт і вийшла в фінал турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.