Стародубцева не змогла вийти в основну сітку турніру WTA 500 в Бад-Гомбурзі

Юлія Стародубцева (68) не змогла вийти в основну сітку на трав'яному турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У фіналі кваліфікації вона поступилася сербці Ользі Данилович (37).

Зустріч тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 6:2.

За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 6 ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Bad Homburg Open – WTA 500

Бад-Гомбург, Німеччина, трава

Призовий фонд: $1,064,510

Фінал кваліфікації, 22 червня

Ольга Данилович (Сербія) – Юлія Стародубцева (Україна) 7:6(4), 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, що в основній сітці турніру в Бад-Гомбурзі зіграють Еліна Світоліна і Марта Костюк. Їхні матчі, відповідно, проти бельгійки Елізе Мертенс та американки Емми Наварро, відбудуться 22 червня.