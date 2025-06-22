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Стародубцева не змогла вийти в основну сітку турніру WTA 500 в Бад-Гомбурзі

Станіслав Матусевич — 22 червня 2025, 13:37
Стародубцева не змогла вийти в основну сітку турніру WTA 500 в Бад-Гомбурзі
Юлія Стародубцева
Getty images

Юлія Стародубцева (68) не змогла вийти в основну сітку на трав'яному турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У фіналі кваліфікації вона поступилася сербці Ользі Данилович (37).

Зустріч тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 6:2.

За поєдинок Стародубцева 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 6 ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Bad Homburg Open WTA 500
Бад-Гомбург, Німеччина, трава
Призовий фонд: $1,064,510
Фінал кваліфікації, 22 червня

Ольга Данилович (Сербія) – Юлія Стародубцева (Україна) 7:6(4), 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. 

Нагадаємо, що в основній сітці турніру в Бад-Гомбурзі зіграють Еліна Світоліна і Марта Костюк. Їхні матчі, відповідно, проти бельгійки Елізе Мертенс та американки Емми Наварро, відбудуться 22 червня.

Юлія Стародубцева WTA 500 Ольга Данилович

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