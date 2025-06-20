Світоліна і ще дві українки отримали перших суперниць на турнірі WTA у Бад-Гомбурзі

Три українські тенісистки виступлять на трав'яному турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі, який пройде з 22 по 28 червня.

Еліна Світоліна (14) у першому колі зустрінеться з бельгійкою Елізе Мертенс (24). Суперниці раніше грали між собою сім разів, чотири перемоги в активі українки.

Марта Костюк (26) на старті змагань зіграє проти американки Емми Наварро (9). У трьох попередніх очних зустрічах сильнішою виявлялася Наварро, в тому числі, 16 червня поточного року на трав'яному турнірі в Берліні.

Юлія Стародубцева (68) розпочне боротьбу з кваліфікації. У її півфіналі українці протистоятиме росіянка Віталія Дьяченко (589).

Для Світоліної це буде першій у сезоні поєдинок на траві. Костюк провела один, уже згадуваний, невдалий матч проти Наварро. Стародубцева програла у фіналі кваліфікації в Ноттінгемі росіянці Каміллі Рахімовій, а потім і матч основної сітки іспанці Крістіні Букші як "лакі-лузер".