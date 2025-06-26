Лише одна несподіванка: стали відомі всі півфіналістки на турнірі в Бад-Гомбурзі

Визначилися всі півфіналістки на трав'яному турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. Ними стали Жасмін Паоліні (4, Італія), Іга Швьонтек (8, Польща), Джессіка Пегула (3, США) та Лінда Носкова (30, Чехія).

Чинна фіналістка Вімблдону Паоліні обіграла кривдницю Еліни Світоліної бразилійку Беатріс Хаддад Маю (21) з рахунком 7:5, 7:5.

У півфіналі італійка зустрінеться з експершою ракеткою світу Швьонтек, яка вийшла лише у другий півфінал трав'яного турніру в кар'єрі. Полька перемогла росіянку Єкатерину Александрову - 6:4, 7:6(5), і намагатиметься пробитися у свій першій фінал в сезоні.

Пегула у трьох сетах впоралася зі співвітчизницею Еммою Наварро (10). Рахунок зустрічі 6:4, 1:6, 6:3.

Суперницею американки дещо несподівано стала Носкова, яка не пустила у півфінал ще одну росіянку Мірру Андрєєву - 6:3, 6:3. Чешка стала єдиною півфіналісткою, яка не входить до топ-10 світового рейтингу.

Півфінальні пари турніру WTA 500 в Бад-Гомбурзі:

Жасмін Паоліні (Італія) – Іга Швьонтек (Польща)

Джессіка Пегула (США) – Лінда Носкова (Чехія)

Нагадаємо, що на турнірі в Бад-Гомбурзі виступала Еліна Світоліна (14). Українка поступилася у чвертьфіналі Беатріс Хаддад Маї з Бразилії.