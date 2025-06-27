Пегула і Швьонтек зійдуться у фіналі турніру WTA 500 у Бад-Гомбурзі

Визначилися фіналістки на трав'яному турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. Ними стали Іга Швьонтек (8, Польща) та Джессіка Пегула (3, США).

Швьонтек дуже легко обіграла італійку Жасмін Паоліні (4) з рахунком 6:1, 6:3. Полька вперше у кар'єрі вийшла у фінал турніру на траві й намагатиметься виграти свій перший титул за більше, ніж рік. Попередній тріумф Іги стався на Ролан Гаррос 2024. Цікаво, що Швьонтек має 9 перемог поспіль у вирішальних матчах, востаннє вона програвала у фіналі більше двох років тому.

Суперницею польки стала Пегула, яка дивом відігралася у матчі проти Лінди Носкової (30, Чехія) – 6:7(2), 7:5, 6:1. Американка поступалася у другій партії 3:5, однак змогла змінити хід подій на корті. Пегула стала першою тенісисткою цього року, яка змогла дійти до фіналів на турнірах WTA на всіх трьох покриттях: харді, грунті та траві.

Вирішальний матч відбудеться у суботу, о 14:30 за київським часом. Швьонтек та Пегула провели між собою 10 матчів, з яких полька виграла 6.

Нагадаємо, що визначилися фіналістки на турнірі серії WTA 250 в Істборні.