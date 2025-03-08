Подрез стала переможницею турніру ITF у Франції

Українська тенісистка Вероніка Подрез (553) стала переможницею турніру ITF W15 у французькому Ажетмо. У фіналі українка перемогла місцеву спортсменку Аліс Робб (518).

Матч тривав 1 годину 23 хвилини і завершився перемогою Подрез із рахунком 6:4, 6:2.

Українка за гру обійшлася без подач навиліт і подвійних помилок та зробила 7 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 8 помилок на подачі та 4 брейки.

ITF W15 Hagetmau

Ажетмо, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 8 березня

Вероніка Подрез (Україна) – Аліс Робб (Франція) 6:4, 6:2

Це була друга зустріч суперниць. Перша відбулася в жовтні 2023 року у фіналі 25-тисячника у французькому Шербурі-ан-Котентені і теж завершилася перемогою українки.

18-річна Подрез сьомий раз грала у фіналах турнірів категорії ITF і здобула 5 титул. Найбільшим з них залишається якраз трофей у Шербурі-ан-Котентені.

Нагадаємо, що на супертурнірі в Індіан-Веллсі визначилися Світоліної, Костюк та Ястремської по матчах третього кола.