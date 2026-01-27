Перша і третя ракетки світу склали чоловічу півфінальну пару Australian Open

27 січня стали відомі два перші півфіналісти Australian Open у чоловічому одиночному розряді. Ними стали перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас та третій в рейтингу Александр Звєрєв з Німеччини.

Алькарас у своєму чвертьфінальному поєдинку без проблем розібрався з австралійцем Алексом де Мінором (6) – 7:5, 6:2, 6:1. Півфінал стане для 22-річного іспанця 10-м на турнірах Grand Slam. Молодшим за Карлоса досягав такого результату лише його співітчизник Рафаель Надаль 17 років тому.

Алькарас став третім наймолодшим тенісистом в історії, який виходив у півфінали всіх Слемів. Тут, окрім Надаля, його обійшов ще серб Новак Джокович.

Цікаво, що півфінал Australian Open став для Алькараса дебютним у кар'єрі.

Суперником іспанця у півфіналі стане Звєрєв, який третій рік поспіль доходить до цієї стадії змагань. У чвертьфіналі німець подужав молодого американця Лернера Тьєна (29) з рахунком 6:3, 6:7(5), 6:1, 7:6(3).

В очних зустрічах між Алькарасом та Звєрєвим спостерігається рівновага 6:6.

Нагадаємо, що на Australian Open визначилася перша півфінальна пара в одиночному жіночому розряді. Вперше у кар'єрі до цієї стадії австралійського мейджору пробилася Еліна Світоліна.