Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна зіграє 25 січня матч 1/8 фіналу Australian Open проти росіянки Андрєєвої: визначився час

Станіслав Матусевич — 24 січня 2026, 14:10
Світоліна зіграє 25 січня матч 1/8 фіналу Australian Open проти росіянки Андрєєвої: визначився час
Еліна Світоліна
Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна (12) 25 січня зіграє матч за вихід у чвертьфінал Australian Open проти росіянки Мірри Андрєєвої (7).

Спортсменки зустрічалися раніше один раз. У чвертьфіналі минулорічного "тисячника" в Індіан-Веллсі сильнішою виявилася Андрєєва.

Світоліна тричі виходила у чвертьфінал австралійського мейджора: у 2018, 2019 та 2025 роках.

Розклад матчу Світоліної на Australian Open на 25 січня

Australian Open – Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
1/8 фіналу одиночного розряду

12:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Мірра Андрєєва (-), корт Rod Laver Arena, 4-м запуском, після матчу Бублік – де Мінор.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22).

Australian Open розклад Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Прибила росіянку шикарним обвідним ударом: хайлайт Світоліної з матчу проти Шнайдер завірусився у мережі
Друга поспіль росіянка стане наступною суперницею Світоліної на Australian Open
Українка знищила доярку: в росіян палає після розгромної поразки Шнайдер від Світоліної
Світоліна – про перемогу над Шнайдер: Важкий матч
Восьма поспіль перемога Еліни в сезоні: огляд матчу Світоліна – Шнайдер на Australian Open

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік