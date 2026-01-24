Світоліна зіграє 25 січня матч 1/8 фіналу Australian Open проти росіянки Андрєєвої: визначився час

Перша ракетка України Еліна Світоліна (12) 25 січня зіграє матч за вихід у чвертьфінал Australian Open проти росіянки Мірри Андрєєвої (7).

Спортсменки зустрічалися раніше один раз. У чвертьфіналі минулорічного "тисячника" в Індіан-Веллсі сильнішою виявилася Андрєєва.

Світоліна тричі виходила у чвертьфінал австралійського мейджора: у 2018, 2019 та 2025 роках.

Розклад матчу Світоліної на Australian Open на 25 січня

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

1/8 фіналу одиночного розряду

12:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Мірра Андрєєва (-), корт Rod Laver Arena, 4-м запуском, після матчу Бублік – де Мінор.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).

У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22).