Світоліна зіграє 25 січня матч 1/8 фіналу Australian Open проти росіянки Андрєєвої: визначився час
Перша ракетка України Еліна Світоліна (12) 25 січня зіграє матч за вихід у чвертьфінал Australian Open проти росіянки Мірри Андрєєвої (7).
Спортсменки зустрічалися раніше один раз. У чвертьфіналі минулорічного "тисячника" в Індіан-Веллсі сильнішою виявилася Андрєєва.
Світоліна тричі виходила у чвертьфінал австралійського мейджора: у 2018, 2019 та 2025 роках.
Розклад матчу Світоліної на Australian Open на 25 січня
12:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Мірра Андрєєва (-), корт Rod Laver Arena, 4-м запуском, після матчу Бублік – де Мінор.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).
У третьому колі Світоліна розібралася з росіянкою Діаною Шнайдер (22).