Дві українки проведуть чергові матчі на Australian Open 23 січня: відомий час
Українські тенісистки Еліна Світоліна та Надія Кіченок 23 січня зіграють свої чергові матчі на Australian Open, який проходить у Мельбурні.
Світоліна (12) у поєдинку третього кола одиночного розряду зустрінеться з росіянкою Діаною Шнайдер (22). Раніше спортсменки не грали одна проти одної.
Кіченок разом з японкою Макото Ніномією проведуть поєдинок другого раунду парних змагань проти восьмого сіяного дуету Еллен Перес (Австралія)/Демі Схюрс (Нідерланди).
Розклад матчів українок на Australian Open на 23 січня
10:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Діана Шнайдер (-), корт Margaret Court Arena, 3-м запуском, після матчу Гофф – Баптист.
03:30*. Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Еллен Перес (Австралія)/Демі Схюрс (Австралія), корт Court 7, 2-м запуском, після матчу Аранго/Жакмо – Дабровскі/Стефані.
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна на шляху до третього кола Australian Open впевнено обіграла іспанку Крістіну Букшу та польку Лінду Клімовічову.
Кіченок і Ніномія на старті парного турніру перемогли австралійок Емерсон Джонс та Астру Шарму.