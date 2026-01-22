Дві українки проведуть чергові матчі на Australian Open 23 січня: відомий час

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Надія Кіченок 23 січня зіграють свої чергові матчі на Australian Open, який проходить у Мельбурні.

Світоліна (12) у поєдинку третього кола одиночного розряду зустрінеться з росіянкою Діаною Шнайдер (22). Раніше спортсменки не грали одна проти одної.

Кіченок разом з японкою Макото Ніномією проведуть поєдинок другого раунду парних змагань проти восьмого сіяного дуету Еллен Перес (Австралія)/Демі Схюрс (Нідерланди).

Розклад матчів українок на Australian Open на 23 січня

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Третє коло одиночного розряду

10:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Діана Шнайдер (-), корт Margaret Court Arena, 3-м запуском, після матчу Гофф – Баптист.

Друге коло парного розряду

03:30*. Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Еллен Перес (Австралія)/Демі Схюрс (Австралія), корт Court 7, 2-м запуском, після матчу Аранго/Жакмо – Дабровскі/Стефані.

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна на шляху до третього кола Australian Open впевнено обіграла іспанку Крістіну Букшу та польку Лінду Клімовічову.

Кіченок і Ніномія на старті парного турніру перемогли австралійок Емерсон Джонс та Астру Шарму.