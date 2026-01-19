Це сюжет для фільму: Олійникова прокоментувала майбутній матч проти Кіз

Українська тенісистка Олександра Олійникова поділилася емоціями перед своїм дебютом в основній сітці турніру Grand Slam у Мельбурні.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналісту Бену Ротенбергу.

" І так, я дійсно дуже натхненна. У мене дуже позитивні очікування, і я вважаю, що це неймовірний досвід – зіграти проти такої тенісистки, як Медісон.

І взагалі, це мій перший матч в основній сітці турніру Grand Slam, мій перший візит до Австралії в принципі – я навіть не грала тут по юніорах. І тепер мій перший матч – відразу проти чинної чемпіонки. Це буквально як сюжет для фільму. У якомусь сенсі я вже відчуваю себе переможцем, тому що, щоб отримати такий досвід на своєму першому Australian Open, потрібна неймовірна кількість удачі. Потрібно бути по-справжньому везучою, і я дуже щаслива, що це сталося", – розповіла спортсменка.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня Олійникова зустрінеться з чинною чемпіонкою турніру, американкою Медісон Кіз. Це буде їхня перша очна гра.

Зауважимо, що з чотирьох українок, які стартували на Australian Open в одиночному розряді, бар'єр першого кола зуміла подолати лише Еліна Світоліна. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева свої матчі програли.