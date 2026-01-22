Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Гофф – про президенство Трампа: Сподіваюся, в США буде більше миру та доброзичливості

Станіслав Матусевич — 22 січня 2026, 13:37
Гофф – про президенство Трампа: Сподіваюся, в США буде більше миру та доброзичливості
Коко Гофф
Getty images

Американська тенісистка Коко Гофф під час пресконференції на Australian Open висловилася про стан справ у США під час другого президентства Дональда Трампа.

Слова спортсменки наводить Fox News.

"Я сподіваюся, що надалі в нашій країні буде більше миру, більше доброзичливості в тому, як ми спілкуємося один з одним на різні теми і з різних питань. Складно бути темношкірою жінкою в цій країні та зіштовхуватися з певними речами, бачити, як страждають вразливі спільноти, та усвідомлювати, що я фактично можу лише робити пожертви та висловлюватись публічно, і я намагаюсь робити це якнайкраще.

Я просто сподіваюся, що з часом ми зможемо прийти до іншого стану, ніж той, у якому перебуваємо зараз, і будемо рухатися вперед. Учора я опублікувала відео з Мартіном Лютером Кінгом, і його сенс був у тому, що ми маємо й далі рухатися вперед, навіть якщо зараз усе не так спокійно, як мені хотілося б", – заявила Гофф.

На поточному Australian Open Гофф вийшла у третє коло змагань, де 23 січня зіграє проти своєї співвітчизниці Гейлі Баптист.

Нагадаємо, що Олександра Олійникова звернулася до журналістів після дебютного матчу на Australian Open. 

Australian Open Дональд Трамп Коко Гофф

Australian Open

Швейцарський ветеран встановив віковий рекорд турнірів Grand Slam
Четверо представників України зіграють в основній сітці юніорського Australian Open
Кожен має право на думку, – Андрєєва відповіла українці Олійниковій на заклики про усунення росіян
Кіченок та Ніномія успішно подолали перше коло парного розряду Australian Open
Ястремська зазнала поразки на старті парного розряду Australian Open

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік