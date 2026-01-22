Гофф – про президенство Трампа: Сподіваюся, в США буде більше миру та доброзичливості

Американська тенісистка Коко Гофф під час пресконференції на Australian Open висловилася про стан справ у США під час другого президентства Дональда Трампа.

Слова спортсменки наводить Fox News.

"Я сподіваюся, що надалі в нашій країні буде більше миру, більше доброзичливості в тому, як ми спілкуємося один з одним на різні теми і з різних питань. Складно бути темношкірою жінкою в цій країні та зіштовхуватися з певними речами, бачити, як страждають вразливі спільноти, та усвідомлювати, що я фактично можу лише робити пожертви та висловлюватись публічно, і я намагаюсь робити це якнайкраще. Я просто сподіваюся, що з часом ми зможемо прийти до іншого стану, ніж той, у якому перебуваємо зараз, і будемо рухатися вперед. Учора я опублікувала відео з Мартіном Лютером Кінгом, і його сенс був у тому, що ми маємо й далі рухатися вперед, навіть якщо зараз усе не так спокійно, як мені хотілося б", – заявила Гофф.

На поточному Australian Open Гофф вийшла у третє коло змагань, де 23 січня зіграє проти своєї співвітчизниці Гейлі Баптист.

Нагадаємо, що Олександра Олійникова звернулася до журналістів після дебютного матчу на Australian Open.