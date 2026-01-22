Швейцарський ветеран встановив віковий рекорд турнірів Grand Slam

Знаменитий 40-річний швейцарець Стен Вавринка (139) встановив чергове досягнення на Australian Open, який відбувається у Мельбурні. Він став тенісистом із найбільшою кількістю проведених 5-сетових матчів на турнірах Grand Slam (49), обійшовши свого легендарного співвітчизника Роджера Федерера (48).

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

Рекорд Вавринка встановив, обігравши у другому колі австралійського мейджору француза Артюра Жеа (198). Поєдинок тривав більш ніж чотири з половиною години і закінчився тай-брейком у п'ятому вирішальному сеті – 4:6, 6:3, 3:6, 7:5. 7:6(3).

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Друге коло, 22 січня

Стен Вавринка (Швейцарія) – Артюр Жеа (Франція) 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6(3)

У наступному раунді змагань Вавринка зустрінеться з дев'ятою ракеткою світу американцем Тейлором Фрітцем.

Нагадаємо, що в першому колі Australian Open Стен Вавринка встановив вікове досягнення австралійського мейджору.

Поточний сезон стане останнім у кар'єрі для триразового чемпіона турнірів Grand Slam.