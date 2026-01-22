Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Швейцарський ветеран встановив віковий рекорд турнірів Grand Slam

Станіслав Матусевич — 22 січня 2026, 12:51
Швейцарський ветеран встановив віковий рекорд турнірів Grand Slam
Стен Вавринка
Instagram

Знаменитий 40-річний швейцарець Стен Вавринка (139) встановив чергове досягнення на Australian Open, який відбувається у Мельбурні. Він став тенісистом із найбільшою кількістю проведених 5-сетових матчів на турнірах Grand Slam (49), обійшовши свого легендарного співвітчизника Роджера Федерера (48).

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

Рекорд Вавринка встановив, обігравши у другому колі австралійського мейджору француза Артюра Жеа (198). Поєдинок тривав більш ніж чотири з половиною години і закінчився тай-брейком у п'ятому вирішальному сеті 4:6, 6:3, 3:6, 7:5. 7:6(3).

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Друге коло, 22 січня

Стен Вавринка (Швейцарія) – Артюр Жеа (Франція) 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6(3)

У наступному раунді змагань Вавринка зустрінеться з дев'ятою ракеткою світу американцем Тейлором Фрітцем.

Нагадаємо, що в першому колі Australian Open Стен Вавринка встановив вікове досягнення австралійського мейджору.

Поточний сезон стане останнім у кар'єрі для триразового чемпіона турнірів Grand Slam.

Australian Open Стен Вавринка

Стен Вавринка

Французький кваліфаєр обіграв 19 ракетку світу на Australian Open і вийшов на зіркового ветерана
40-річний Вавринка встановив вікове досягнення на Australian Open
40-річний ветеран швейцарського тенісу отримав вайлд-кард на Australian Open
40-річний Вавринка допоміг Швейцарії перемогти Францію: результати дня на United Cup
Переможець трьох турнірів Великого шолома анонсував завершення кар'єри

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік