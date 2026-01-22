Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Десята ракетка світу програла дебютантці турнірів Grand Slam на Australian Open

Станіслав Матусевич — 22 січня 2026, 14:13
Десята ракетка світу програла дебютантці турнірів Grand Slam на Australian Open
Белінда Бенчич
Instagram

Десята ракетка світу швейцарка Белінда Бенчич сенсаційно поступилася у другому колі Australian Open 19-річнія чеській тенісистці Ніколі Бартунковій (126).

Гра тривала 2 години 13 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:0, 4:6.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Друге коло, 22 січня

Нікола Бартункова (Чехія) – Белінда Бенчич (Швейцарія) 6:3, 0:6, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Бартункова зіграє проти Елізе Мертенс (21, Бельгія).

Зазначимо, що Бенчич до цієї зустрічі мала серію перемог з 12 матчів, у тому числі, 6 у поточному сезоні.

Бартункова вперше у кар'єрі вийшла в основну сітку турнірів Grand Slam і здобула свою дебютну перемогу над представницею топ-10 світового рейтингу.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна пройшла до третього кола Australian Open, де поміряється силами з росіянкою Діаною Шнайдер.

Australian Open Белінда Бенчич

Белінда Бенчич

Збірна Швейцарії стала першою чвертьфіналісткою United Cup: результати ігрового дня
Бенчич завоювала титул на турнірі WTA 500 у Токіо
Рибакіна знялася: на турнірі WTA 500 у Токіо визначилися фіналістки
Рибакіна вирішила свою задачу: визначилися всі півфіналістки на турнірі в Токіо
Рибакіна у кроці від Підсумкового: на турнірі в Токіо визначилися чвертьфіналістки

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік