Десята ракетка світу програла дебютантці турнірів Grand Slam на Australian Open

Десята ракетка світу швейцарка Белінда Бенчич сенсаційно поступилася у другому колі Australian Open 19-річнія чеській тенісистці Ніколі Бартунковій (126).

Гра тривала 2 години 13 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:0, 4:6.

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Друге коло, 22 січня

Нікола Бартункова (Чехія) – Белінда Бенчич (Швейцарія) 6:3, 0:6, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Бартункова зіграє проти Елізе Мертенс (21, Бельгія).

Зазначимо, що Бенчич до цієї зустрічі мала серію перемог з 12 матчів, у тому числі, 6 у поточному сезоні.

Бартункова вперше у кар'єрі вийшла в основну сітку турнірів Grand Slam і здобула свою дебютну перемогу над представницею топ-10 світового рейтингу.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна пройшла до третього кола Australian Open, де поміряється силами з росіянкою Діаною Шнайдер.