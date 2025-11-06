Алькарас зіграє з Джоковичем: відбулося жеребкування чоловічого Підсумкового турніру

Відбулося жеребкування чоловічого Підсумкового турніру, який з 9 по 16 листопада відбудеться в італійському Турині.

Вісім тенісистів, що кваліфікувалися на АТР Finals, розділені на дві групи. По два найкращі спортсмени з кожної вийдуть у півфінал, після чого розіграють чемпіонство за системою плейоф.

Група "Джиммі Коннорс"

Карлос Алькарас (Іспанія)

Новак Джокович (Сербія)

Тейлор Фрітц (США)

Алекс де Мінор (Австралія)

Група "Бйорн Борг"

Яннік Сіннер (Італія)

Александр Звєрєв (Німеччина)

Бен Шелтон (США)

Фелікс Оже-Альяссім (Канада) або Лоренцо Музетті (Італія)

Восьмий учасник Підсумкового турніру визначиться наприкінці поточного тижня по завершенні змагання серії АТР 250 в Афінах. Якщо Музетті здобуде титул у Греції, він отримає останню путівку до Турина. В іншому випадку на АТР Finals зіграє Оже-Альяссім.

Чинним переможцем одиночного турніру є Яннік Сіннер.

Також визначилися склади квартетів у парному розряді.

Група "Пітер Флемінг"

Ллойд Гласспул/Джуліан Кеш (Велика Британія)

Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина)

Кевін Кравітц/Тім Пютц (Німеччина)

Сімоне Болеллі/Андреа Вавассорі (Італія)

Група "Джон Макінрой"

Генрі Паттен (Велика Британія)/Харрі Хелієваара (Фінляндія)

Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватія)

Джо Солсбері/Ніл Скупскі (Велика Британія)

Крістіан Гаррісон/Еван Кінг (США)

Захищати минулорічний парний титул будуть Кравітц і Пютц.

Нагадаємо, що відомі дві півфіналістки жіночого Підсумкового турніру в одиночному розряді.