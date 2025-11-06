Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Алькарас зіграє з Джоковичем: відбулося жеребкування чоловічого Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 6 листопада 2025, 15:37
Алькарас зіграє з Джоковичем: відбулося жеребкування чоловічого Підсумкового турніру

Відбулося жеребкування чоловічого Підсумкового турніру, який з 9 по 16 листопада відбудеться в італійському Турині.

Вісім тенісистів, що кваліфікувалися на АТР Finals, розділені на дві групи. По два найкращі спортсмени з кожної вийдуть у півфінал, після чого розіграють чемпіонство за системою плейоф.

Група "Джиммі Коннорс"

  • Карлос Алькарас (Іспанія)
  • Новак Джокович (Сербія)
  • Тейлор Фрітц (США)
  • Алекс де Мінор (Австралія)

Група "Бйорн Борг"

  • Яннік Сіннер (Італія)
  • Александр Звєрєв (Німеччина)
  • Бен Шелтон (США)
  • Фелікс Оже-Альяссім (Канада) або Лоренцо Музетті (Італія)

Восьмий учасник Підсумкового турніру визначиться наприкінці поточного тижня по завершенні змагання серії АТР 250 в Афінах. Якщо Музетті здобуде титул у Греції, він отримає останню путівку до Турина. В іншому випадку на АТР Finals зіграє Оже-Альяссім.

Чинним переможцем одиночного турніру є Яннік Сіннер.

Також визначилися склади квартетів у парному розряді.

Група "Пітер Флемінг"

  • Ллойд Гласспул/Джуліан Кеш (Велика Британія)
  • Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина)
  • Кевін Кравітц/Тім Пютц (Німеччина)
  • Сімоне Болеллі/Андреа Вавассорі (Італія)

Група "Джон Макінрой"

  • Генрі Паттен (Велика Британія)/Харрі Хелієваара (Фінляндія)
  • Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватія)
  • Джо Солсбері/Ніл Скупскі (Велика Британія)
  • Крістіан Гаррісон/Еван Кінг (США)

Захищати минулорічний парний титул будуть Кравітц і Пютц.

Нагадаємо, що відомі дві півфіналістки жіночого Підсумкового турніру в одиночному розряді.

Новак Джокович Підсумковий турнір ATP Карлос Алькарас

Карлос Алькарас

Сіннер став першою ракеткою світу, Сачко – найкращий українець в оновленому рейтингу АТР
Сіннер став чемпіоном Мастерсу в Парижі і повернув собі лідерство в рейтингу АТР
Вашеро вдруге поспіль обіграв свого брата на Мастерсах
Алькарас – про поразку від Норрі в Парижі: Навіть не знаю, що зі мною сталося
Сенсація в Парижі: Алькарас програв у стартовому матчі й може втратити лідерство в рейтингу

Останні новини