Алькарас зіграє з Джоковичем: відбулося жеребкування чоловічого Підсумкового турніру
Відбулося жеребкування чоловічого Підсумкового турніру, який з 9 по 16 листопада відбудеться в італійському Турині.
Вісім тенісистів, що кваліфікувалися на АТР Finals, розділені на дві групи. По два найкращі спортсмени з кожної вийдуть у півфінал, після чого розіграють чемпіонство за системою плейоф.
Група "Джиммі Коннорс"
- Карлос Алькарас (Іспанія)
- Новак Джокович (Сербія)
- Тейлор Фрітц (США)
- Алекс де Мінор (Австралія)
Група "Бйорн Борг"
- Яннік Сіннер (Італія)
- Александр Звєрєв (Німеччина)
- Бен Шелтон (США)
- Фелікс Оже-Альяссім (Канада) або Лоренцо Музетті (Італія)
Восьмий учасник Підсумкового турніру визначиться наприкінці поточного тижня по завершенні змагання серії АТР 250 в Афінах. Якщо Музетті здобуде титул у Греції, він отримає останню путівку до Турина. В іншому випадку на АТР Finals зіграє Оже-Альяссім.
Чинним переможцем одиночного турніру є Яннік Сіннер.
Також визначилися склади квартетів у парному розряді.
Група "Пітер Флемінг"
- Ллойд Гласспул/Джуліан Кеш (Велика Британія)
- Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина)
- Кевін Кравітц/Тім Пютц (Німеччина)
- Сімоне Болеллі/Андреа Вавассорі (Італія)
Група "Джон Макінрой"
- Генрі Паттен (Велика Британія)/Харрі Хелієваара (Фінляндія)
- Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватія)
- Джо Солсбері/Ніл Скупскі (Велика Британія)
- Крістіан Гаррісон/Еван Кінг (США)
Захищати минулорічний парний титул будуть Кравітц і Пютц.
Нагадаємо, що відомі дві півфіналістки жіночого Підсумкового турніру в одиночному розряді.