Чинні чемпіони програли у першому турі: стартував чоловічий Підсумковий турнір у парах

У стартовому матчі чоловічого Підсумкового турніру в парному розряді чинні чемпіони змагань, німецька пара Кевін Кравіц/Тім Пютц поступилася дуету Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина) з рахунком 4:6, 6:4, 6-10.

У цій же групі "Пітер Флемінг" у поєдинку першого туру італійці Сімоне Болеллі/Андреа Вавассорі впевнено обіграли британців Джуліана Кеша і Ллойда Гласспула – 7:5, 6:3.

АТР Finals

Турин, Італія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий етап, пари, 9 листопада

Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина) – Кевін Кравіц/Тім Пютц (Німеччина) 6:4, 4:6, 10-6

Сімоне Болеллі/Андреа Вавассорі (Італія) – Джуліан Кеш/Ллойд Гласспул (Велика Британія) 7:5, 6:3

Груповий турнір на АТР Finals відбувається за коловою системою, кожна пара проводить по три поєдинки, за результатами яких два найкращі дуети із кожного з двох квартетів виходять у півфінал.

Нагадаємо, що у стартовому поєдинку Підсумкового турніру в одиночному розряді іспанець Карлос Алькарас переміг австралійця Алекса де Мінора.