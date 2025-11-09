Українська правда
Чинні чемпіони програли у першому турі: стартував чоловічий Підсумковий турнір у парах

Станіслав Матусевич — 9 листопада 2025, 20:50
Чинні чемпіони програли у першому турі: стартував чоловічий Підсумковий турнір у парах
Марсель Гранольєрс і Орасіо Себальос
У стартовому матчі чоловічого Підсумкового турніру в парному розряді чинні чемпіони змагань, німецька пара Кевін Кравіц/Тім Пютц поступилася дуету Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина) з рахунком 4:6, 6:4, 6-10.

У цій же групі "Пітер Флемінг" у поєдинку першого туру італійці Сімоне Болеллі/Андреа Вавассорі впевнено обіграли британців Джуліана Кеша і Ллойда Гласспула 7:5, 6:3.

АТР Finals
Турин, Італія, хард (зал)
Призовий фонд: $15,500,000
Груповий етап, пари, 9 листопада

Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина) – Кевін Кравіц/Тім Пютц (Німеччина) 6:4, 4:6, 10-6

Сімоне Болеллі/Андреа Вавассорі (Італія) Джуліан Кеш/Ллойд Гласспул (Велика Британія) 7:5, 6:3

Груповий турнір на АТР Finals відбувається за коловою системою, кожна пара проводить по три поєдинки, за результатами яких два найкращі дуети із кожного з двох квартетів виходять у півфінал.

Нагадаємо, що у стартовому поєдинку Підсумкового турніру в одиночному розряді іспанець Карлос Алькарас переміг австралійця Алекса де Мінора.

