Чинні чемпіони програли у першому турі: стартував чоловічий Підсумковий турнір у парах
У стартовому матчі чоловічого Підсумкового турніру в парному розряді чинні чемпіони змагань, німецька пара Кевін Кравіц/Тім Пютц поступилася дуету Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина) з рахунком 4:6, 6:4, 6-10.
У цій же групі "Пітер Флемінг" у поєдинку першого туру італійці Сімоне Болеллі/Андреа Вавассорі впевнено обіграли британців Джуліана Кеша і Ллойда Гласспула – 7:5, 6:3.
Марсель Гранольєрс (Іспанія)/Орасіо Себальос (Аргентина) – Кевін Кравіц/Тім Пютц (Німеччина) 6:4, 4:6, 10-6
Сімоне Болеллі/Андреа Вавассорі (Італія) – Джуліан Кеш/Ллойд Гласспул (Велика Британія) 7:5, 6:3
Груповий турнір на АТР Finals відбувається за коловою системою, кожна пара проводить по три поєдинки, за результатами яких два найкращі дуети із кожного з двох квартетів виходять у півфінал.
Нагадаємо, що у стартовому поєдинку Підсумкового турніру в одиночному розряді іспанець Карлос Алькарас переміг австралійця Алекса де Мінора.